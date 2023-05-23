根據歷史經驗，在Fed最後一次升息買美股，短中長期皆有賺頭，布局S&P500指數一年平均報酬率近２成，現在正是布局美股良機。而在「破壞式創新｣引領科技業爆發性成長下，智慧生活基金後市看俏，建議優先布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美國就業市場仍然穩健，據Refinitiv截至5/5統計彙整，S&P500預估第一季企業獲利年減0.7%、較兩週前預估年減4.7%改善，營收年增3.5%、扣除能源後年增4.4%，已公布419間企業財報中，營收獲利優於分析師預期比例各為74.5%及77.1%，基本面表現仍佳。此外，5月份Fed如預期升息1碼，並對利率前瞻指引進行刪改，刪除「為了達成足夠限制性的政策立場，使通膨能夠回到2%，委員會預期再一些額外的政策緊縮是合適的」，暗示這可能是最後一次升息，一旦停止升息有利下半年的投資氣氛。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，關注財報季企業對於全年展望的說法，以及關鍵因子如成本、需求復甦等與預期差異，若本月股市上漲過於快速，亦需留意短線利多出盡可能。操作上，加碼記憶體、PC、大型軟體等未來一年成長性與評價相對合理的科技股，AI相關概念股可續抱，另也看好醫材、大型生技股的持續反彈機會，消費相關類股在基期較低的電商等仍有漲升空間。