2016年1月1日起，中國大陸「全面二孩」政策開始正式實施。在此背景下，2016年到2017年，中國各地陸續迎來人口出生高峰。而今年這批二胎兒童要上小學了，這也對各地的義務教育帶來了前所未有的入學壓力。

中新社報導，但更大的挑戰在於，「二胎兒童」在2018年之後又迅速減少，這就意味著各地為了應對二胎入學潮新增的學位，又需要在兩三年後面臨快速收縮的壓力。今年要愁學生太多，再過兩年就要愁學生太少。

今年4月，杭州市教育局發佈全市義務教育公辦學校入學預警。杭州市教育局透露，杭州市2022年共招收一年級新生約12.5萬名，但2023年目前摸底的潛在適齡生源在15萬左右，創歷史新高已成定局。

因此，杭州市為家長提供了各個學校的入學資訊查詢，對於學區內適齡戶籍生人數達到或超過學區小學常態招生計畫數的100％給予紅色預警，學區內適齡戶籍生人數介於學區小學常態招生計畫數的90％至100％的給予黃色預警。

不只是杭州。廣州、長春、北京、青島、成都、濟南、大連等多地都發出了學位預警，甚至一些縣級市也有多所學校發出紅色預警。 北京的情況也類似。以海澱區為例，區教委的數據顯示，2023年，海澱區中小學面臨學位供給的嚴峻挑戰，特別是小學將迎來前所未有的入學高峰，預計達到4萬人，初中入學預計達到2.75萬人，義務教育階段學生或將增加1.6萬人。

北京市疾病預防控制中心數據顯示，北京市戶籍人口出生近10年來的最高峰出現在2017年，即全面二孩政策的第二年，當年戶籍人口出生數為17.1萬人，2018年為14.1萬人，2019年為13.3萬人，2020年為10萬人，2021年則降到了9萬人。

而到了2022年，雖然尚未有官方數據公佈，但有機構根據各大醫院的數據推測，2022年北京戶籍的新生兒可能僅7.5萬人左右。

根據2023年3月21日北京市統計局、國家統計局北京調查總隊發佈的《北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報》，2022年末，全市常住人口2184.3萬人，常住人口出生率為5.67‰。而截至2016年末，北京市的常住人口出生率為9.32‰，2017年末為9.06‰。