國立台東大學睽違3年，再次辦理資訊管理暨智慧物聯網實體研討會，邀請涵蓋產官學在內的6位專家舉行專題演講，全台19所大專校院共襄盛舉，會中發表近56篇論文，在理論及實務的碰撞交流下，為台東區域產業的發展挖掘出多元豐富的創新議題。

行政院人事行政總處蘇俊榮人事長以「決戰未來永續競爭力—ESG治理與數位轉型」為題演講(國立台東大學提供／蕭嘉蕙台東傳真)

國立台東大學設有資工系、資管系、綠色與資訊科技學士學位學程等系所，培育資訊人才。邁入後疫情時代，台東大學產學營運暨推廣教育處睽違3年，舉辦「2023資訊管理暨電子商務經營管理研討會暨智慧物聯網應用發展研討會」，邀請涵蓋產官學在內的6位專家舉行專題演講，由台東大學校長曾耀銘主持開幕，期許學生具備永續發展的素養與行動。

19所大專校參與「2023資訊管理暨電子商務經營管理研討會暨智慧物聯網應用發展研討會」(國立台東大學提供／蕭嘉蕙台東傳真)

首場演講由行政院人事行政總處蘇俊榮人事長以「決戰未來永續競爭力—ESG治理與數位轉型」為題，提供政府對於未來永續之看法。蘇蘇俊榮本是資訊背景出身，也曾任財政部財政資訊中心主任，對於數位時代的到來，不僅學以致用還透過資訊改革做出許多大數據的貢獻，對社會民生有許多良性改變。

此次研討會共有19所大專校院共襄盛舉，共分成10個場次進行發表，每個場次各有5至6篇論文發表，包含資通訊技術、電商與科管、技術應用與管理、巨資探勘應用以及管理應用等相關議題領域，在充滿理論及實務的碰撞交流下，為台東區域產業的發展挖掘出更多元、更豐富的創新議題，台並創造後續可能的產官學研合作契機。