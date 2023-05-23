【全程字幕】整頓學倫打假球？踢爆「賴清德愛將」涉論文抄襲 徐巧芯：重複比例36.8％ @ChinaTimes ​

針對國民黨台北市議員等人召開記者會質疑民進黨立委賴惠員論文一事，民進黨也決定開戰！民進黨發言人張志豪今表示，民進黨尊重賴惠員將論文送交中正大學學倫會審查的決定。同時他們也會以跟徐巧芯一樣的標準來全面檢視國民黨候選人的論文，目前已準備瞄準顏寬恒與侯友宜。

張志豪表示，請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準自我檢視國民黨候選人，例如國民黨提名參選台中二選區立委顏寬恒，舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統提名人侯友宜的博士論文等。

國民黨立委候選人徐巧芯爆民進黨學倫問題，對此，民進黨今宣布全面開戰，已瞄準這兩人 。（曾薏蘋攝）

張志豪說，賴惠員已負責任地將論文送交中正大學學倫會審查，民進黨尊重此決定，民進黨也會用徐巧芯的標準，針對國民黨候選人論文進行全面審查。

張志豪說，相關議題應交由學術單位進行全面性嚴格審查，希望國民黨與徐巧芯不要因為要噴政治口水，持續把學倫拿來政治操作。

由於之前民進黨在賴清德就任黨主席後處理學倫問題，中執會也通過提案，未來黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書，黨中央也會邀請專家學者組成審查小組查對論文，若學倫有疑慮，將協調候選人不採用該學歷登記參選。

由於賴惠員曾簽過切結書，論文一旦審查未過，是否不採用該學歷登記參選，還是退選？張志豪表示，相關後續會討論處理。