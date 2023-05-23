國民黨台北市立委參選人徐巧芯，23日上午與同黨立委參選人游淑慧、張斯綱一同舉行記者會，揭露民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲。不過賴惠員也隨即回應，表示自己碩士論文只有19％的相似度完全符合標準，質疑徐巧芯「噴口水政治專家」。對此徐巧芯則再度回擊，表示賴惠員所比對的相似度會偏低，是因為靠「訪談逐字稿」灌水拉低雷同比例。

在徐巧芯的記者會後，前往日內瓦考察世界衛生大會（WHA）的賴惠員透過文字聲明回應，表示自己的論文早就在今年3月就進行比對，相似度僅19％，符合Turnitin比對24％的標準之內，並強調她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯的政治口水。

對此徐巧芯則再度反擊，表示賴惠員自行對比的相似度會偏低，是因為她把後面的「訪談逐字稿」一起放進去比對，所以才能拉低雷同比例，「但其實翻閱兩篇論文，大家都可以很清楚看到完全抄襲的地方。」

徐巧芯也逐一細數，表示文獻探討部分，賴惠員的40到44頁抄高參發的19到22頁；高參發21頁的備註，賴惠員還直接抄到44頁的內文；賴惠員研究方法81頁到84頁，抄高參發31到33頁；賴惠員訪談題目149頁到151頁，與高參發137和138頁也是一樣，只有雲林縣變成台南縣而已。

徐巧芯更揭露，在記者會後隨即有人向她檢舉，賴惠員的論文也涉嫌抄襲另一份《民進黨與地方派系勢力變遷之研究—以嘉義縣為例》論文，同樣也是出自於中正大學政治研究所碩士生的論文。經比對後「扣掉訪談逐字稿灌水後，高達46％抄襲」。