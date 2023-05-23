【全程字幕】周勝考遭民進黨指是黑金 侯友宜舉「這例」反嗆：民進黨不用檢討嗎

民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱指新北市長侯友宜反黑金，卻和涉收賄一審被判10年的新北市議員周勝考同台。侯友宜今（23）日重砲反擊，法律之前人人平等，沒有人可以逍遙法外。政治人物去使用詐騙集團的車子跟房子，這樣不是一個很嚴重的事情嗎？民進黨不需要去做一個檢討嗎？

侯友宜表示，法律之前人人平等，在法律之前沒有人可以逍遙法外，更重要的是，現在詐騙集團猖獗以外，最主要詐騙集團不但詐騙，結合了組織犯罪暴力集團擁槍自重，動不動就傳出有擄人之事，所以從組織犯罪暴力到詐騙已經形成一個共生體，這是人民最痛恨的一件事情，在這樣痛恨底下，如果政治人物去使用詐騙集團的車子跟房子，這樣不是一個很嚴重的事情嗎？民進黨不需要去做一個檢討嗎？

媒體追問，前警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全與im.B詐騙集團主嫌曾國緯同桌吃飯，而陳家欽過去也挺侯。侯友宜回應，反詐騙是全民大家的共識，我們對詐騙集團絕不軟手。