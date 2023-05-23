國民黨台北市議員徐巧芯23日指控民進黨立委賴惠員中正大學政治學研究所論文涉抄襲；賴對此駁斥，相似的部分大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin（論文原創性比對系統） 24％之內的標準，但為昭公信，她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查。

立委賴惠員說，她的論文符合Turnitin（論文原創性比對系統） 24％之內的標準。（賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

賴惠員說，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，但絕非學術倫理的專家，更遑論她論文已於今年3月進行相似度比對，論文相似度並末逾越中正大學獲得碩士學位的標準。

員說，她的論文符合Turnitin（論文原創性比對系統） 24％之內的標準。（賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

賴惠員還說，徐巧芯指控的「重複度36％」一事，純粹是為求特定目的，蓄意先射箭後畫靶，完全是以偏概全的抹黑。難道成功大學的論文比對系統，會比徐巧芯自己去網路隨便抓來的系統還不精準，真是貽笑大方。

賴惠員更反擊痛批，對國民黨的立委參選人，為了蹭選舉聲量，無所不用其極，表達最嚴重的抗議與憤怒。