高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美清純外型爆紅，近日她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，在網路上掀起大量討論。昨(22)日從南投草屯走到員林，約莫傍晚時，她在路邊看到一隻有皮膚病又瘦骨如柴的流浪狗，在善心人士的幫助下，企鵝妹當起浪犬暫時的媽媽，救治後又帶回飯店，善舉曝光後直播觀看數衝上高點。

企鵝妹於昨天傍晚看到一隻瘦成皮包骨的浪犬寶寶，企鵝妹先是餵食狗狗一點食物，發現狗狗身上有疹子和傷口，而且看起來相當害怕，企鵝妹直呼「我該怎麼做」，最後決定帶狗狗去醫院。一位善心帥爸主動上前幫忙，兩人溝通後決定將狗狗先帶去員林加恩動物醫院，於是她趕緊在晚間9點打烊前抵達醫院。

企鵝妹救助路邊狗狗。(影片來源/ tank jain YT)

企鵝妹也為狗狗取名Georgina，後來簡稱Gina（吉娜），善心帥爸和兩個女兒正在陪Gina，也主動幫企鵝妹付了狗狗看診費。經過醫師診斷，狗狗其實才3個月大，並教她如何照顧狗狗，並免費送她狗狗洗髮精和罐頭、牽繩等用品，動物醫院門口也站滿圍觀的人，而企鵝妹也決定Gina帶回飯店，再為狗狗找個家，她回飯店繼續直播幫狗洗澡、吹毛、擦藥，她說以前家裡都是媽媽在照顧狗，也感謝飯店是寵物友善，只加收500元清潔費。她也透露環島旅程暫時休息一天，她需要照顧狗狗並處理後續，會跟爸媽討論是否領養或找適合的領養人。

企鵝妹的善舉曝光後，許多觀看直播的觀眾紛紛出錢斗內，感謝企鵝妹救助浪犬，直播觀看人數衝高到2.2萬，是近期的高點，紛紛留言表示：「Gina is so cute」、「真有愛心，推」、「趕去獸醫那段真的感動QQ」、「希望可以帶狗一起走，狗狗會很開心的」、「暖男帥爸直接mvp了」、「希望有機會能養 她滿乖又可愛的」、「想養不是問題啊，只是要等待文件而已」