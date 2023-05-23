主播出身的李美萱曾被說像媽祖，而有「媽祖臉主播」的稱號，李美萱離開電視台後轉戰社群網路，和先生「193」在去年喜迎一對龍鳳胎，可以說是婚姻、事業兩得意。李美萱日前則無預警宣布，全家移居美國，她也拍片透露移居原因和她之後的動態，面對新生活讓李美萱既期待又緊張。

李美萱拍片透露，老公193因工作需要，一家四口要移居美國亞利桑那州3年，預計5月底出發，193表示，這個工作需要家人支持，考量孩子年紀尚小、還不用上學，才決定接下這個工作，193接著笑說：「老婆暫時沒有工作」，讓李美萱翻白眼直呼：「什麼沒有工作！我每天都很多事情在忙，拍影片這不是我的工作嗎？」

老公脫口「老婆暫時沒有工作」，讓李美萱怒了。（圖／主播 李美萱臉書）

由於李美萱投入社群、拍片和業配，工作自由度較高，這也是她考量移居的原因之一，李美萱也表示：「Email、訊息聯繫我都沒問題，我們加line就可以溝通討論」。

談到美國生活，李美萱是期待又緊張，一方面擔心龍鳳胎寶寶要搭長途飛機，又聽說當地蠍子很多，不過只要想到可以在當地滑雪、逛Outlet，也讓李美萱期待不已。