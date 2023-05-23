陽明交通大學與家扶基金會雙邊業務交流，同時簽訂未來3年將在東南亞海外據點柬埔寨、越南、菲律賓等地的國際志工服務計畫合作備忘錄，盼將具有教育熱情、科技專業及文化深度的國際志工服務，持續深耕至東南亞及南亞。

陽明交大服務學習中心與家扶基金會自2018年起合作，2019年暑假第1屆東南亞國際志工BAT團師生與家扶基金會在服務期間的奔走協助，費時14天完成1間可服務至少逾300名學童，滿足學校多元教學需求及所在村落大型集會使用的階梯式教學遊藝空間。

隨後，雖歷經Covid-19全球疫情影響而連續兩年無法再赴海外進行實體服務，服務學習中心仍展現彈性與創意，藉由製作文化交流非同步系列影片、遠距數位設計工作坊、科普教育營隊，持續與海外合作組織保持密切合作，培力當地青年與孩童。

2009年起，服務學習中心陸續推動「國際志工計畫」，並設立印度國際志工Jullay團、東南亞國際志工BAT團兩團隊，組織並培訓來自各系所，對國際服務、建築設計、文化交流、科普教育有好奇與憧憬並樂於奉獻投入的師生組成服務志工團。

每學年下學期透過完整的服務學習專業課程與暑期2~3週的海外實地服務，提升海外合作地區人民生活福祉。

藉由國際志工計畫，服務學習中心將本校數位設計、跨域實作之專長融入國際服務內容，積極落實大學社會責任與全球公民參與行動，也讓陽明交大能成為鏈接台灣與鄰近國家，並發展出互惠共好的永續合作架構。

陽明交大指出，今年適逢全球疫情趨緩解封，本校服務學習中心與家扶基金會再度啟動暑期服務合作機制，期盼能透過與長年深耕服務當地、了解東南亞各文化國情的家扶串聯所在社區居民，以「合作」的精神與形式，共同為改善其所生活的公共場域努力，以此成為一種可複製轉移的服務行動，造福更多區域。