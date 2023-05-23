據大陸國資委網站消息，5月20日，大陸首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」成功併入文昌油田群電網。這是大陸首次實現深遠海浮式風電平台直接為海上油氣田群供電，象徵大陸深遠海風電關鍵技術取得重大進展，海上油氣開發進軍「綠電時代」邁出了實質性的關鍵一步。

觀察者網報導，海油觀瀾號服役於距海南文昌136公里的海域，裝機容量7.25兆瓦，由9根錨鏈系泊固定在水深120公尺的海域。其產生的綠色電力通過一條5公里長動態海纜接入海上油田群電網。投產後，年均發電量將達2200萬千瓦時，將全部用於油田群生產用電，每年可節約燃料近1000萬立方公尺天然氣，減少二氧化碳排放2.2萬噸。

海上油田電力系統是海上油氣平台的動力命脈，日常生產作業需要消耗大量電能，電力系統的高效穩定運行與油田日常生產生活息息相關。目前國內外海上油田主要採用化石能源提供電能，風力發電為深遠海油田群的用電提供了一種更加清潔低碳的新思路。但同時，風力大小的不確定性也給油田電網的穩定性提出了更高的要求。

為保證風電並網後油田群電網能夠持續平穩運行，文昌油田群打造了「風電＋氣電＋智慧電網」的一體化供電新模式，通過油田能源管理系統、風機監控系統以及風功率預測系統之間的相互配合，將油田群的4個燃料電站與「海油觀瀾號」風電平台融合成一個整體，實現了風電與油田電能的統一控制和管理，形成主動控制與被動回應雙重保障，進而確保油田微電網的安全與穩定，推進了海上風電為海洋油氣電網直供電技術的發展，為深遠海海上風電能源管理和就地消納提供了「海油樣板」。