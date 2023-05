2022-23台灣運彩xT1聯盟賽季,新北中信特攻在例行賽以25勝5敗封王,季後賽首輪直落3挺進總冠軍戰,並於總冠軍戰再連下4勝,順利制霸T1聯盟,將年度總冠軍留在新北,新北市政府為此祭出新北市運動中心、板樹體育館及泰山體育館等18處場館,在5月24、25、26日連續3天體適能免費入場,讓民眾一起透過運動慶祝新北中信特攻奪冠。

新北中信特攻隊在總教練李逸驊帶領下,以全新「歐式」閃電球風,流暢快速的開放跑動和解讀防守的團隊進攻,成功在例行賽締造主場15連勝的不敗紀錄,同時也創下T1職籃紀錄,季後賽首輪橫掃台中太陽,總冠軍賽再挫台南台鋼獵鷹,順利拿下T1聯盟龍頭寶座,實現球隊今年度口號「Dream On And Bring the Trophy Home!」,將冠軍金盃帶回新北。

新北市體育處表示,新北市自2021年起陸續與企業完成射箭、壘球、籃球、棒球、排球及足球等冠名合作,由企業挹注社會資源、政府提供行政資源,完善新北市4級人才培育體系,讓運動成為職業,退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職,讓選手無後顧之憂展現運動專才,新北中信特攻奪下年度總冠軍,新北市政府同感榮耀,特別於5月24、25、26日在新北市16座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等場館,開放民眾免費使用體適能館。

T1聯盟賽季告一段落,新北市另一支冠名球隊P. LEAGUE+新北國王籃球隊,同樣以例行賽王者之姿挺進季後賽,以年度總冠軍為唯一目標,緊接著今年10月21日到26 日的112年全國運動會,也將再看到跨聯盟職籃好手披上新北戰袍,新北市體育處邀請大家共同為新北市球隊加油。