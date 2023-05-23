黎明技術學院影視傳播系、戲劇系、表演藝術系聯合產製10部短片及1部長片，於第二屆喜樂時代學生影展「拾夢人」放映，作品品質令人驚艷。（翻攝自喜樂時代學生影展「拾夢人」粉專）

台灣電影教育大突破！新北市黎明技術學院影視傳播系、戲劇系、表演藝術系聯合產製10部短片及1部長片，於第二屆喜樂時代學生影展「拾夢人」放映，這是首次台灣大專院校相關科系的學生畢業製作拍攝院線長片且在電影院上映，而指導老師陳瀚恩本身就是導演，更是各大電影獎入圍常客，因此本次展出的作品品質令人驚艷。

第二屆喜樂時代學生影展「拾夢人」22日在喜樂時代影城南港店舉行，現場星光熠熠，參與演出的包含吳念軒、鄭志偉、邱昊奇、張育綺等藝人，評審團也陣容堅強，評審團主席由導演鄭文堂擔任，評審團成員還有演員錢俞安、《模仿犯》行銷總監卓庭宇、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《當男人戀愛時》攝影師陳麒文、金馬獎得主朱凱濙以及知名編劇與導演黃小雅等人，規格宛若金馬獎。

這次參展的黎明技術學院，作品是由來自香港並在該校任教的導演陳瀚恩親自監製，帶領學生拍攝，作品包括鄭志偉主演的親情電影《彼岸那端，你的背影》，吳念軒首次挑戰心理醫生的角色所演的恐怖驚悚電影《潘塔斯丁》，還有邱昊奇主演的末日喪屍片《你永遠是我靈魂的一部分》，高水準的影片品質讓人難以想像是學生作品。

黎明技術學院表示，這次的影展除了要呈現學校的專業特色及優異教學成果，也證明學生的電影作品也足以在台灣這個殘酷的院線市場上有一份生存空間，讓有志於在電影事業發展的年輕人能大膽的向前邁進，更透過與業界產學合作，破天荒的讓學生在學即接受電影市場直接考驗與磨練，使學生能畢業即就業，彌平了電影產業人才的斷層。

喜樂時代影城則表示：他們一直致力於扶持與孵化台灣電影新人與新作，提供優質的放映設備與場地，讓更多觀眾能欣賞到台灣原創電影的魅力。這次與黎明技術學院合作辦理學生影展，是希望能給予年輕人更多發揮空間與機會，也希望讓觀眾能看到不同風格與主題的作品。

本次影展於5月26日6月3日在喜樂時代影城南港店、永和店、桃園 A19 店、高雄總圖店等全台放映。有興趣觀賞的民眾可以至喜樂時代影城官方網站或 Facebook 粉絲專頁查詢購票資訊。