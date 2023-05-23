大陸競演節目《乘風破浪2023》（又稱《浪姐4》）自開播以來話題不斷，繼徐懷鈺爆出翻車並與賈靜雯不合以及陳意涵晉級爭議後，近期將迎來第四次公演與復活賽，對此，網友爆出節目將找來前三季的「姐姐們」回歸，而流出的名單中也包括王心凌，讓粉絲相當期待。

節目《乘風破浪2023》在這次的賽季中，再度加入踢館賽與復活賽，且將於第四次舞台公演時，進行復活賽，並找來前三季的「姐姐們」擔任幫唱嘉賓，各自帶領一位已被淘汰的姐姐演出。

此外，嘉賓名單也於微博上流傳，當中包括第1季的李斯丹妮、郁可唯、孟佳，第2季是吉克雋逸、江映蓉、容祖兒，第3季是Jessica（鄭秀妍）、于文文、王心凌，名單曝光後，當中最受矚目的便是曾在《浪姐3》以《愛你》再度爆紅的王心凌。

網友爆料《浪姐4》四公會錄製復活賽並找回前3季姐姐。（圖／翻攝自微博）

事實上，王心凌當時再度以《愛你》爆紅後，在大陸掀起一段模仿風潮，許多鐵粉紛紛拍攝翻跳影片至網路上；而她最新更新的貼文是在520當日，於微博分享健身照，文中她寫下「去年520在三公，今年520在Pilates（皮拉提斯），每一天、每一年，希望我們都可以被愛包圍」，如今傳出重返《浪姐》舞台的消息，若屬實勢必再掀話題。