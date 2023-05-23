au Jibun Bank日本5月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為50.8，高於4月終值49.5，並為去年10月以來首次升破50榮枯分界線。其中，產出與新訂單分項指數亦為去年6月以來首度重返擴張。

受訪的製造業者表示，因這場大流行病而起、重創該產業的供應斷鏈已出現「改善跡象」。

此外，在重啟國內外觀光和持續的疫後復甦帶動下，日本5月服務業活動創下史上最強勁的擴張。

au Jibun Bank日本5月服務業PMI初值經季調後為56.3，較4月終值55.4進一步攀升，並刷新歷史高點。其中，新業務總量、出口和未完成業務等分項指數亦創史上新高。

根據上周發布的數據，受惠於中國放寬出境旅行限制，4月入境日本的遊客人數逼近200萬人，創下疫後的新高記錄。

5月綜合PMI為54.9，創下2013年10月來新高。

負責這項調查報告的S&P Global Market Intelligence經濟學家 Usamah Bhatti表示，日本民間經濟維持上升趨勢。服務業者持續通報強勁的成長動能，擴張力道再創新高，另一方面，製造業的經營環境是7個月以來首次改善。