新光金指出，公司過去3年每年均穩定配息，殖利率逾4％，近期因受到升息影響，影響公司短期的財務表現。為配合主管機關與國際保險會計制度接軌的政策，子公司新壽積極進行轉型，調整商品策略，這些努力所隱含的利益在現行會計制度下尚無法呈現，惟未來在接軌新制度後，可逐年釋出，挹注獲利及強健接軌後的財務體質。

在這次提名部分，12席一般董事候選人名單中，現任董事有新光銀行董事長李增昌、新壽董事長潘柏錚、新光保全董事長吳昕東，新增的有新光金總經理吳欣儒，新光三越副總經理賴慧敏，工業技術研究院副院長彭裕民，新壽駐會董事蔡雄繼，新光金創投董事長兼總經理鄭詩議，鼎誠人壽副董事長方正培，元富證券董事長陳俊宏，元富證券董事邱立權，新光銀行董事蘇哲生。3席獨立董事候選人有現任獨立董事、政治大學教授許永明，新增元富證券、國賓大飯店獨立董事梁文菁，前金管會保險局局長、銘傳大學兼任副教授曾玉瓊。

這些人選有三大特色，第一是為強化公司治理、制定經營方針及未來發展所需，董事成員有具備法律、財務、金融科技、精算、企業管理、風險管理、資產管理、企業永續等專業技能及素養的產官學界人士；其二為面對未來金融市場充滿變動與挑戰的環境，由有豐富經驗、熟稔實務經營之現任各子公司董事長擔任董事，更能帶領團隊持續掌舵、穩健前行；第三為呼應主管機關提高女性董事比例及接軌國際趨勢，女性董事由1位增加為4位，期透過女性董事參與決策，帶來正面影響力。

新光金再次強調，對於外界關心的合併議題，公司立場以能壯大金控獲利、業務互補擴大規模、發揮金控綜效，並維護股東、客戶及員工之利益為前提。目前子公司新壽正面臨2026年接軌會計新制度，相關法規與制度等都具有不確定性，公司隱含價值無法在接軌前體現，尤其公司每股淨值遠高於股價，此時談合併不利於股東利益。