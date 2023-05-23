一、智能零售：精強科技將展出全方位智能零售解決方案，整合各種零售店需求之軟硬體設備，包含觸控式點餐機、點餐與支付系統、訂單狀況顯示系統、數位看板系統及電子菜單等多元設備與系統，提供一站式智慧零售服務，方便業者輕鬆建置新自助零售系統，開啟新型態門市運營模式。

全新LIVA Z5 Plus和LIVE Z5E Plus迷你電腦搭載英特爾第13代Core i處理器，支援高達64GB DDR4記憶體，以及超高速M.2 2280 PCI-E NVMe Gen-4x4 SSD固態硬碟、2.5吋SATA硬碟 (Z5E Plus)。LIVA Z5 Plus系列迷你電腦提供強大的運算能力、內建豐富的I/O連接埠並可同時支援四個4K螢幕顯示器及HDMI CEC遠端控制開關等功能，能充分運用在智能自助零售解決方案。該系列迷你電腦內建雙2.5GbE網路埠及最新無線網路、具備HDMI 2.0、DisplayPort和DP over USB Type-C埠，外加USB 4和 USB 3.2埠，滿足各式環境下的使用情境。

二、多媒體娛樂遊戲：精強科技多款嵌入式系統、商用與工控主機板擁有高性能運算能力、支援外插顯示卡順暢處理影像效果、具有豐富的I/O介面，可連接各種控制感應器或按鈕，能廣泛應用於博奕賭場、娛樂遊戲領域，例如 : 吃角子老虎機、大型遊戲機台、多螢幕遊戲機等各種遊戲機台。全新B760H7-M8主機板支援英特爾第13代Core i處理器和高達5600Mbps的超高速DDR5記憶體，及可擴充高階3D繪圖卡的PCI-Express 5.0 16X插槽，能為遊戲機台增添更酷炫華麗的影音效果，為玩家帶來絕佳的遊戲體驗。

三、智能工廠自動化：全新Q670H7-IS1主機板支援英特爾第13代Core i處理器，雙通道DDR5超快速記憶體，並提供PCI-Express 5.0 16X插槽，適用於AI人工智慧和機器學習的高性能GPU或FPGA卡。此款mini-ITX 主板不但適合小型設備空間，更提供豐富的I/O連接埠、2.5GbE超高速網路連接埠與RS232/422/485連接埠，能完美搭配工廠自動化的智能應用，例如: 智動化檢測結合AI人工智慧學習和AOI光學檢測，再加上自動化技術，提高生產線的檢測效率、成品品質和一致性，並降低人力成本。此外，自主移動機器人(AMR)可透過 Q670H7-IS1 高運算能力繪製3D LiDAR點雲圖，並透過多鏡頭環景攝影機、顯示器及感測器等設備，在工廠內不需人力指引或標示即可自主搬移材料。

四、電動車充電：看好全球電動車蓬勃發展趨勢，精強科技持續精進研發多款電動車充電設備，包含家用交流充電樁、商用交流充電樁，並全新推出智能360kW商用雙輸出直流充電樁，符合CCS2、OCPP 1.6 JSON和ISO 15118國際標準，可雙向充電，插槍即充，支援便利的無線韌體更新，內嵌觸控螢幕撥放商業廣告以增加收入，同時整合精強科技獨家研發管理平台，運營商、系統商和商業客戶可以遠端管理控制充電樁設備，適合應用於公共停車場、商業車隊運營商、汽車經銷商、電動車基礎設備營運商及服務提供商，以及高速公路服務站。此外，該產品整合支付卡產業資料安全標準(PCI-PTS)的支付系統，可在無線或有線連線加密下透過銀行金融卡感應支付，並透過螢幕輕鬆查看充電及付款狀態。機身防護等級具有IP55防塵防水等級和IK10的衝擊防禦等級，確保高度堅固的結構可提供於室內或室外的公共環境使用。