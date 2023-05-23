高技為利基型PCB廠，產品以少量多樣為主，主要終端應用包括新能源車、網通、電工及半導體，高技深耕厚銅製程與Power相關產品多年，車用相關產品包括：電動車與油電混和車相關之DC/AC Converter與Inverter、AC/DC Charger、兩者結合產品、BMS電池模組、電動摩托車等產品，主要客戶包括台達電(2308)等大廠，由於台達電為全球各大電動車廠主要供應商，受惠於電動車銷售起飛，且車用IC供貨趨於正常，加上網通維持穩定成長，讓今年第1季業績無畏全球產業景氣低迷逆勢高成長。

高技今年第1季合併營收為10.15億元，季增12.84%，年增23.53%，營業毛利為2.1億元，季增32.27%，年增30.87%，由於稼動率提升，合併毛利率為20.7%，季增3.04個百分點，年增1.16個百分點，稅後盈餘為1.12億元，季增55.31%，年增7.84%，每股盈餘為1.21元。

若以2022年來看，電工相關(IPC、工業自動化及電源供應器)產品佔比約43%，電動車相關等車用產品約20%，高頻雲端網通產品(邊緣運算/switch/smart card/server)約佔30%，半導體及其他相關約佔7%；今年第1季電工類及網通產品佔比均約35%，車用產品佔比約25%，半導體及其他相關約佔5%。

李泰輝表示，從產業狀況來看，今年各產品線佔比與第1季走向差不多，第1季成長動能在網通及車用，大環境從去年第2季到現在蠻嚴竣的，無論是通膨或是銷售，整體PCB是偏弱，我們厚銅起家，基礎蠻穩的，我們的車電著重在新能源車為主，我們跟傳統車板不一樣，我們是站在厚銅來做基礎設施相關電源產品，去年第4季及今年第1季因為車用IC供料穩定，為我們提供既有訂單拉貨動能，搭配終端客戶歐洲/亞洲/美洲都有車款推行，這些都是2到3年前打樣，搭配客戶打樣，可能在今年/明年/後年還有機種量產；網通部分亦朝高階發展，我們不是做消費性產品，雖然大環境沒有很好，我們電工比較多立基產品做中高階產品開發，這些樣品及時推到客戶端，這兩年都是多樣性穩定的需求，近期在中高階都陸續打樣中，應可以維持現有的狀況，目前第2季中高階產品蠻多的，陸續在下半年及明年專案在開發。

至於IPC及半導體部分，目前IPC整體市場保守，消化庫存中，半導體上半年偏弱，下半年有可能成長。

就各產業來看，高技預估，車用產品可望年增40%到45%、網通年增10%-20%、電工年減15%-20%、半導體年減30%，AI相關產品預估2024年佔比達10%，高瓦數佔比車用30%到40%，2023年及2024年均以營收雙位數成長為目標。