緯謙科技資安長葉卯陽說明，SGS是全球公認具專業權威的驗證機構，通過ISO/IEC 27001驗證代表緯謙在資安防護達到國際水準，並建立一套完整而有效的資訊安全管理流程，保障資安管理系統的機密性、完整性和可用性，有效保護客戶的資料安全與隱私權。緯謙不斷投入資源與技術強化自身資安能量，並與全球最大的雲端服務供應商微軟Microsoft Azure建立策略合作關係，提供企業客戶國際級的資安服務。

過去數個月，在橘子集團旗下資安防護公司—果核數位之專家顧問協助下，針對網路管理、緯謙智慧雲市集、客戶計費平台，導入資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），包含一系列的資源盤點、資安事故處理、風險管控機制。並在第三方驗證機構的專業高標準審視下，通過ISO/IEC 27001各項驗證項目，充分展現組織內部落實資安專業，進一步體現對中小企業客戶的信任承諾。

緯謙科技總經理夏志豪表示，通過國際驗證相對困難，為了體現對企業客戶保障的承諾，緯謙自發完成ISO/IEC 27001資安管理架構並通過驗證，打造安全的服務流程，提供優質且安全的雲端整合服務，致力成為客戶信賴的數位轉型夥伴。通過此次驗證僅是開始，緯謙將持續與國際同步接軌，將系統開發、平台建置、SaaS應用，與業界合作夥伴在資安上展開更多合作。

此次通過ISO/IEC 27001驗證，證明緯謙提供的資訊安全架構與服務流程完全符合國際標準。未來將持續由內而外持續落實ESG永續發展的目標，提供企業客戶更高品質的雲端整合服務。