德國政府在去年導入了電力和天然氣價格上限，以保護工業和家庭免於受到能源價格上漲的影響。但是德國企業仍表示，電價依舊很高。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周一在一場會議上說：「我們希望產業留在德國，並接受一個轉型的觀點」。

該項補貼為財政部所反對，但是哈貝克說，補助將讓每度電(kWh)的價格上限壓在6歐分，並且涵蓋工業企業的8成的消耗。

此一價格將依據平均交易的電力價格為基礎，而計算出來，部長補充說，這將鼓勵企業從再生能源資源中，尋求更低廉的能源價格。

該補貼總計將耗費250億至300億歐元，逐步到2030年為止，並且由經濟穩定基金(ESF)提供資金。該基金是在2020年成立，當時是為了拯救陷入困境的漢莎航空而成立。

經濟部長表示，金屬、化工等能源密集型產業的中小企業將能夠從中受益。哈貝克說：「如果我們不付出這樣的代價，德國未來可能不再有這些能源密集型產業的工業部門了，這將是一種損失」。