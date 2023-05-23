鄉林不動產研究室表示，中央於民國87年11月發佈「都市更新條例」，截至今年四月底止，全台累計核定都市更新案件共1075件、其中六都佔1020件，台北市都更核定案件計603件最多，約佔56%左右、其次是新北市195件、台中市108件。在未開工部份，台北市則有154件、新北市74件。

鄉林不動產研究室分析指出，都更案在核定公告實施後卻又沒有動工，這有可能是與新冠疫情影響、政府緊縮土建融貸款成數、營建成本持續上漲、工程發包不易、建物申請取得建照後展期開工、央行連續升息造成房市短暫觀望需求減少、現住戶拆遷補償談不攏等七大原因有關。

雙北平均屋齡老舊，房市蛋黃區深醞潛在老宅換屋族與剛性需求，成為都更合建的一級戰區。根據調查研究報告指出，雙北的都更案平均審議時間約需2.4年，平均施工期約3.51年，算起來每件更新案不包括前期整合、規劃，最快還要6年才能完成。

賴正鎰說，都更案件前期作業很長，十年是司空見慣，其中跟地主間洽談共同負擔、權利變換等合作條件也通常是3年前就談妥，近來因為新冠肺炎疫情導致缺工、缺料，每坪營造成本幾乎是翻倍，建商推都更事實上要達到損益平衡很困難，俗語說：賠錢生意沒人做，擔心做了反而虧錢，小型建商乾脆拖著不開工。

賴正鎰認為建築成本飆漲，對都更的影響最大，工期一再延遲，恐怕會導致都更戶與實施者之間產生不信任和合約糾紛問題，景氣循環或有規則可循，但疫情平穩後通膨和升息讓物價波動非常明顯，這段周期長短很難預測，提高強制拆遷公權力並平抑物價、解決缺工難題是政府在推動都更工作上應優先解決的三大課題。