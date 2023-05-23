友通參加明基佳世達集團Computex Smart+展區，於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館4樓展示智慧交通解決方案，合力打造更智慧、更永續的未來。

友通總經理蘇家弘表示，因應未來全球都市化(urbanization)人口的增加，城市交通壅塞與能源使用將是待解難題；有鑑於此，友通積極布署智慧交通，透過智慧化、自動化與微型化的邊緣運算產品升級公共基礎建設，降低多方營運成本、提高能源使用效率，進而減少能源緊張、交通擁擠等問題。

友通的智慧交通嵌入式解決方案不僅協助未來城市發展永續，也在道路與資訊安全方面不留餘力，攜手趨勢科技旗下車用資安公司VicOne與物聯網整合系統公司捷智康科技，導入車載資安軟體(Cybersecurity)技術與5G智慧共桿服務平台(5G Smart Pole Management Platform)，並在攤位上實際模擬智慧交通路口。智慧交通解決方案擁有全面的資安防護，實現車聯網之車、路、雲應用的資通安全。

友通提供的微型工業無風扇系統EC70A-TGU搭載第11代Intel Tiger Lake Core處理器低功耗平台和Intel Iris Xe架構的內顯GPU，在解決方案中扮演邊緣運算的角色，具備精準的AI判斷能力，兼顧效能與即時回應能力，善於處理大量工作負載。

EC70A-TGU在智慧交通解決方案中能執行即時AI運算，加快行人影像辨識、追蹤和視訊串流的速度，可識別用路人之違規行為，再將資料同步傳送至智慧共桿服務平台，提供視覺化的即時儀表板與資料控管以提升管理效率。

今年友通除了在活動中展示智慧交通嵌入式解決方案，也推出最新搭載低功耗ARM架構的NXP i.MX8M CPU車載系統VC900-M8M，可支援Yocto Linux 2.5和Android 9.0作業系統，具備多種I/O配置，抗震與寬溫寬壓設計也有助於車輛在極端的工作環境中行駛載運，適用於廣泛的車載應用。

Cybersecurity為VicOne所推出的車載資安軟體，對網路與後台通訊進行資安防護，確保連網汽車與設備通訊時受到保護，兼具掌握異常訊號與即時示警功能。值得一提的是，VC900-M8M內建高準確度的6軸IMU(感測器)，用以監測車輛運行狀態和駕駛員行為，避免超速、急煞等撞擊發生。

在Industrial Pi及工業級主機板方面，友通繼推出全球首款AMD Ryzen R1000 的1.8吋微型高效能主機板GHF51後，今年再度推出搭載AMD Ryzen R2000的全新一代產品PCSF51，CPU和GPU核心數量不但為上一代的兩倍，整體效能和圖形運算能力也分別提升了50%、15%，PCSF51產品設計上除了延續掌心大小的微型化設計，更將散熱模組高度降低4mm，為工業自動化、機器人、邊緣運算和視覺系統等領域帶來微型主板效能的突破。