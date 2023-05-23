台大接連發生學生歧視特定族群及性別事件，引發社會震驚。台灣大學今天發布聲明表示遺憾與自責，強調支持言論自由的價值，但並不意味言論可以無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視性言論，自由與平等應受同等重視。

台大學生會從4月中旬起舉辦為期1個月的「言論自由月」活動，卻出現了一個寫「火冒4.05丈」的布條，疑似在影射原住民學生升學加分35％的制度，台大原住民學生們因此集結起來抗議。

此外，台大經濟系學生會舉行正副會長選舉，卻有一組候選人提出的政見內容包括：「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，明顯涉及性別歧視。

台大表示將秉持聯合國《世界人權宣言》及國際人權公約（特別是《消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）》、《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）》）的精神及要求，支持每個人皆應受到尊重和平等對待，堅決反對任何形式的歧視，並致力打造一個多元、平等且共存共好的校園環境。

台大說，校園近日發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，他們深感遺憾並責無旁貸。人性尊嚴的維護及人權的保障是民主社會的核心價值，台大強調，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。

台大表示，大學是一個教育機構，也是台灣社會人才養成的重要場域。教育的範疇不僅包括專業知識，基本的人文素養及人權價值更是教育的核心理念，為了建立友善的校園環境，實踐校園零歧視，學校將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規畫，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。

台大為為校園內發生歧視性言論表達遺憾與自責，將積極推展上述應對措施及承諾，於尊重學生自治發展的同時，在反歧視校園環境的實踐上，提供學生協助，期盼在師生共同捍衛之下，齊心打造兼顧學生自治、多元友善、零歧視的校園環境，保障每個人擁有尊嚴生活的權利。