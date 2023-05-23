台媒採訪WHA遭拒 侯友宜：面對逆境要更堅定 11:422023/05/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示面對逆境要更堅定。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今年仍舊未獲WHA邀請函，台灣記者本取得採訪許可，卻因大陸施壓無法領取採訪證。媒體今（23）日詢問新北市長侯友宜，以總統參選人身分對此事看法？侯友宜說，台灣要自立自強，聯合更多的國際友人支持，面對逆境堅定力要更強。 侯友宜表示，台灣最重要的要自立、自信，更要自強，聯合我們更多的國際友人來支持我們，所以台灣面對的困境，唯有靠自己不斷地往前走，WHA這個問題已經多年都沒有解決，所以面對這樣一個逆境，我們的堅定力要更強，風雨要更生信心，所以我們大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。 #侯友宜 #WHA #邀請函 #採訪取可 #逆境 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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