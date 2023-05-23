台灣今年仍舊未獲WHA邀請函，台灣記者本取得採訪許可，卻因大陸施壓無法領取採訪證。媒體今（23）日詢問新北市長侯友宜，以總統參選人身分對此事看法？侯友宜說，台灣要自立自強，聯合更多的國際友人支持，面對逆境堅定力要更強。

侯友宜表示，台灣最重要的要自立、自信，更要自強，聯合我們更多的國際友人來支持我們，所以台灣面對的困境，唯有靠自己不斷地往前走，WHA這個問題已經多年都沒有解決，所以面對這樣一個逆境，我們的堅定力要更強，風雨要更生信心，所以我們大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。