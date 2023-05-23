民進黨立委賴惠員今（23）日遭國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧等人召開記者會，踢爆其中正大學政治學研究所的論文涉嫌抄襲，賴則在臉書發文澄清符合標準，並批評徐是噴政治口水專家。對此，游淑慧指出，她在賴惠員的貼文留言質疑，不久後就被封鎖了，她嘲諷，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈」。

賴惠員今在臉書發文痛批，徐巧芯指控的「論文重複度36%」一事，完全是以偏概全的抹黑，她指出，她的論文已於今年3月進行相似度比對，沒有超過中正大學獲得碩士學位的標準，她並嗆徐巧芯，民眾是要選立委，不是選口水。

游淑慧則於臉書指出，賴惠員發文澄清後，她在該篇貼文留言質疑，指賴出示的證據沒頭沒尾，但在11點05分完成留言後，2分鐘後就被刪文封鎖了。游淑慧嘲諷，民進黨有民主自由的DNA？並揶揄，看來賴惠員的臉書小編隨時在待命，準備要刪留言。

游淑慧也質疑，賴惠員是有多害怕支持者看到這些質疑的問題？她既然想戰清白、但為什麼又不敢面對別人的質疑？最後，游淑慧改編賴惠員的「選口水」說狠酸，是要選立委，不是選詐騙、更不是選假學問之人。