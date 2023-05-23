日本演員藤岡靛時隔10多年重回台灣拍戲。（Netflix提供)

香港演員劉俊謙將與許瑋甯有許多精彩對手戲。（Netflix提供）

許瑋甯強勢回歸。（Netflix提供）

張孝全在新一季又要面臨新挑戰。（Netflix提供）

李沐在第二季依舊有吃重演出。（Netflix提供）

Netflix獨家懸疑推理影集《誰是被害者》第二季一開拍就引起高度關注，除集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全數回歸外，今（23日）更首度曝光海內外驚喜重量級卡司，包含暌違11年再次跨界擔任演員的蘇慧倫、近年長期於日本發展睽違多年重回台灣拍攝的日本演員藤岡靛，以及曾在2020年以電影《幻愛》提名第57屆金馬獎最佳新演員獎的新生代實力派香港演員劉俊謙，都將以全新角色加入《誰是被害者》，海內外黃金陣容齊飆戲，令人期待。

《誰是被害者》第二季將透過全新的案件，引領觀眾一同踏入抽絲剝繭追兇過程，呈現極具震撼的視覺與觀感體驗的同時，更持續牽引著觀眾們心中最柔軟的情感。全新角色也驚喜不斷，近年強勢回歸樂壇，更時隔10多年重拾演員身份的蘇慧倫，將飾演劇中辦案手法冷靜沈著的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」

蘇慧倫也分享最後下定決心再次跨界演員、加入《誰是被害者》劇組的原因，是在做足許多關於第一季的背景功課後，才和劇組團隊碰面，除了被第一季精湛內容打動以外，也深深地被《誰是被害者》團隊所吸引：「印象深刻在和導演與製作群碰面時，就可以感受到很真實的彼此交流，以及他們說的：『這是一個teamwork，是大家共同的創作！』都讓我安心許多，在碰完面後就答應演出。」

對於時隔10多年再回到劇組，她也表示：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」相當期待兩人此次合作產生的新火花。

日本演員藤岡靛曾獲日本電影學院獎，暌違多年再次回到台灣劇組加入《誰是被害者》第二季，藤岡靛過去就曾參演過多部台灣經典偶像劇，如：《極道學園》、《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等，此次藤回歸華語作品拍攝，飾演檢察官「張耿浩」，劇中將會與張孝全一同辦案，更有許多精彩對手戲，談及多年後重回台灣拍攝的心情，藤岡靛表示：「想當年把工作據點從台灣轉去日本，轉眼已經要10年了。這次有機會回到台灣，用全中文去演繹一個具有挑戰性的角色，對我而言好像又進入了一個新的篇章。打開中文劇本的那一瞬間，就很自然回到了我演藝生涯的初心。」也分享首次和Netflix合作的心情：「《誰是被害者》第二季，其實是我參演的第一部Netflix作品。希望帶給大家一個既感覺熟悉，又面貌一新的藤岡靛。」

除了檢警辦案外，首季以正義嗜血記者「徐海茵」女力爆棚、圈粉無數的許瑋甯，此次也將持續以不同視角帶領劇情發展，深入挖掘、探討社會案件，更將與以電影《幻愛》成功打響華語影視知名度的香港演員劉俊謙有許多精彩互動與對手戲。劉俊謙此次以全新角色加入《誰是被害者》第二季，飾演一名救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」，劉俊謙也分享自己本身就是《誰是被害者》的劇迷，對於能夠參演第二季，他興奮表示：「我自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」

Netflix首部續約的華語影視作品《誰是被害者》第二季獲得文化內容策進院內容開發專案計畫-前期開發支持，及臺中市政府新聞局111年第二梯次拍片取景補助，第二季故事延續首季，由張孝全詮釋患有亞斯伯格症的鑑識官方毅任，與李沐飾演的江曉孟為父女，兩人的平靜生活竟捲入一場全新的殺人案中。方毅任更被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。