根據統計，接近半數女性都有缺鐵問題，家醫科醫師李思賢指出，補鐵有不少眉角，動物來源的鐵較植物來源好吸收，另外草酸、鈣質及多酚（咖啡、茶）都會影響鐵質吸收；補鐵時可以搭配維生素C、維生素B12、銅、維生素A、硒或鋅。

李思賢在臉書發文指出，鐵在身體的功能包括能量傳送、DNA合成以及氧氣運輸；缺鐵最常聯想到的症狀就是貧血，不過許多症狀也可能是缺鐵導致，像是疲倦、心跳變快、四肢冰冷、免疫下降等。

李思賢表示，缺鐵比較危險的就是身體某個地方會出血，最常見就是腸胃道，會使糞便偏黑，除了這原因需要緊急去醫院處理外，其他的都可以靠飲食補充。

補鐵有不少眉角，李思賢指出，食物中的鐵分為2種，血基質鐵（Heme Iron）和非血基質鐵（Non-Heme Iron）；血基鐵是動物來源，像是紅肉、海鮮、內臟、雞蛋、白肉，比較好吸收，吸收率約20％。

非血基質鐵則是植物來源，包括豆類、深綠葉菜類、巧克力、堅果、穀類、海草、香菇等，吸收率約10％，因此茹素者要特別留意自己的鐵濃度。

李思賢提到，有些人吃了很多鐵卻沒辦法吸收，可能有3個原因，包括吃太多草酸、同時補充鈣質以及喝到含多酚的飲品，像是咖啡或茶；補鐵時最常建議和維生素C一起服用，效果最佳，其他像是維生素B12、銅、維生素A、硒、鋅也可以幫助吸收。