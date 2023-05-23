塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享5種居家的漏財風水，包括廚具或餐具缺角、床上和地上凌亂、大門面對樓梯、玄關擺鏡子、鋼製大門反光等，其中床上和地上髒亂或擺放太多物品，恐讓氣場混濁，影響居住者的運勢。

1丶廚具或餐具缺角

家中的鍋碗瓢盆等同於接財富的容器，如果出現破損、裂痕、缺角恐造成破財，因此看到破損就需盡快更換。

2丶床上和地上凌亂

床是每天舒緩疲憊的地方，而地板每天都在走，如果在家無法好好走路，會嚴重影響到財運、事業運和桃花運。因此若是床上與地板都髒亂或擺放太多物品，會讓氣場變混濁，影響居住者的運勢。

3丶大門面對樓梯

家中大門如果正對著向上的樓梯，稱為「牽牛煞」，就像一頭牛被硬牽著走，做任何事都容易徒勞無功；反之，若大門正對著向下的樓梯則會漏財，運勢一路下滑，這時可在門口擺放綠色植物，有助於增強屋內生氣，改善周邊氣場。

4丶玄關擺放鏡子

很多人會在玄關處擺放一面鏡子，但開門見鏡就招財風水而言，反而會導致漏財；建議鏡子移除，或蓋上一層不透光的布，就可逢凶化吉。

5丶鋼製大門反光

大門是迎接財神爺的地方，如果家中大門使用反光的不鏽鋼材質，反而會把財神爺嚇跑，建議將門換掉或貼上裝飾的貼紙，也可以在門前放置黑、藍色系的地墊，象徵不鏽鋼大門為金，黑藍色為水，就能招財又聚氣。