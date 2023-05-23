宏達電為早期加入VR/AR的業者，美系外資表示，看好蘋果參與MR(AR+VR混合實境)業務，將吸引更多的新用戶，有鑑於該行業仍處於早期階段，故預計不太可能看到蘋果和宏達電之間的正面競爭； 此外，宏達電在該領域處於領先地位，提供全面的產品，包括虛擬音樂會(Beatday)、電影(Vive Originals)、展覽(Vive Arts)和會議和培訓(Vive Sync)。

美系外資進一步表示，後續若蘋果加入MR(AR+VR混合實境)領域，因宏達電跨入產業已久，故短期不太可能看到蘋果和宏達電之間的正面競爭，現階段對宏達電維持中立評等。

美系外資談到，宏達電的第一款MR概念的Vive XR Elite於今年1月發表，售價1099美元，配備色彩進階、手部追蹤、可拆卸電池，並允許用戶更換電池，不僅如此，HTC Viveport還新增了眾多XR內容，和先前的VR相比，是一種技術的擴展。宏達電在眼動追方面也很早就開始了，2019年推出了Vive Pro就已經自帶眼動追蹤技術，瞄準B2B市場。眼動追蹤可以幫助建立面部表情模型、允許用戶以更直觀的方式控制VR，以及優化圖形渲染，通過分配GPU和計算資源分配給用戶正在查看的區域。