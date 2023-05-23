美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周一重啟的債限協商在稍早前結束，但對於如何提高31.4兆美元債限仍未達成協議。在距離美國可能倒債進而重創經濟的大限只剩10天之際，雙方將繼續協商。

恆生科技股指數暫漲0.32%，蔚來漲近6%，漲幅最大；其次為快手漲5.4%。華虹半導體跌2.6%，跌幅最大；其次為眾安在線跌2%。

美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology Inc）財務長Mark Murphy周一表示，北京的禁購令對美光整體營收影響介於低至高個位數百分比。關於影響相當有限的此番發言可能給其對手股價帶來壓力。

快手上季由虧轉盈，並宣布40億元庫藏股計畫。

新冠概念股齊揚，中國科學院院士鍾南山表示，按模型預測，第二波新冠疫情高峰可能發生在6月底，每周約6500萬人感染。受此激勵，開拓大漲11.2%，康希諾漲5.6%，山東新華製藥漲6.7%，三葉草漲4%。