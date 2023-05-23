透過消防演練加強中央與地方單位間區域聯防之橫縱向聯繫機制。(圖／金門縣消防局提供)

演練中還出動雲梯車模擬高樓層人員搶救情形，過程逼真確實。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局結合內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、高雄港務警察總隊金門港中隊及金門縣政府港務處等相關單位，於昨(22)日下午在水頭商港旅客服務中心進行港區自衛消防編組搶救演練，演練過程逼真確實，中央與地方各單位合作無間，成果圓滿順利，為即將全面開放小三通的公共安全做好萬全之準備。

消防局表示，自2020年因疫情停航的小三通，隨著疫情趨緩逐步復航後，來往金門水頭港區的人流也已逐漸熱絡起來；為提升港區災時韌性及災害應變之能力，特別結合中央相關單位大規模進行消防防災演練，以於災害發生時最大程度的降低人命傷亡及財物損失，

消防局指出，本次演練場所位於小三通人流熙來攘往的水頭商港旅客服務中心，該場所為地下一層，地上七層之建築物，有大量工作人員及往來旅客，災害發生時所需疏散之人潮眾多，又因面積廣闊，發生火災時除依賴大樓自身的防火避難設施及消防安全設備外，平時之防火管理亦應妥善發揮作用，初期應變仰賴自衛消防編組快速啟動，若火勢迅速蔓延可能造成嚴重人命傷亡。

消防局說明，本次演練項目為一、場所自衛消防編組：包含「火災通報演練」、「初期滅火演練」及「避難引導演練」等；二、消防救災演練：包含「救災現場安全管制」、「無線電頻道分流」、「RIT緊急救援小組」、「火災搶救」、「人命救助」及「緊急傷患救護」等項目，共計出動內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊2輛消防車及14名人員、金門縣消防局1輛30米雲梯車、救護車及9名人員、金門港中隊1輛警備車及2名員警，以及港務處14人，共計6車39人參與本次演練。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，金門為一離島，各單位間的通力合作相當重要，而位處國門的小三通港區安全更是重中之重，中央與地方消防單位在救災上合作無間、並肩作戰，透過此次演練再次加強了區域聯防之橫縱向聯繫機制，共同守護金門縣每一位鄉親的生命財產安全。