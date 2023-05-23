大陸商務部研究院前院長霍建國23日在大陸《環球時報》撰文指出，近年來全球貿易保護主義持續上升，美國的單邊主義制裁盛行，在面臨中美博弈及疫情的嚴重衝擊下，中國大陸的對外貿易規模卻不降反升，貿易順差急劇擴大。2022年中國貿易順差已達8776億美元，今年前四個月繼續保持高增長，去年的貿易順差已高於中國同歐盟貿易的總額，比2012年增長了2.8倍。現在不少國家對中國貿易順差持批評態度，這一現象甚至已成為經濟學界難以解釋的謎團。

霍建國分析，客觀上有以下幾方面原因。

一是中國具有充分的製造潛能，工業品的國際競爭力強，中國工業體系門類齊全、製造能力完備。二是中國的貿易主體以民營企業為主，其出口占總額60％以上。三是美元升值、人民幣相對貶值有利於中國擴大出口。四是以美國為首的西方國家不斷加大對中國半導體和高科技產品的進口限制，干擾了中國的進口節奏。

從以上分析可以得出結論，中國貿易的高順差是有其客觀原因的。中國從來不刻意追求貿易順差，但是過高的貿易順差確實不利於貿易的平衡、健康發展。

霍建國表示，從理論上講，保持適當的貿易順差是必要的，但過高的貿易順差則是被動的，甚至會帶來不必要的經濟上的負面影響。尤其是當前中國與主要交易夥伴關係緊張，高額順差很容易成為矛盾焦點，形成新的貿易摩擦，可能會約束中國出口的穩定增長。

霍建國認為，在當前情況下，主動擴大進口，逐步實現貿易平衡發展應是政策調整的方向。努力擴大進口不僅可以有效支持大陸國內經濟建設，同時也可以把擴大進口作為緩解與部分國家外交關係的政策工具。加強進口引導政策，具體可從以下幾個方面入手。

首先應積極考慮再次下調平均進口關稅水準。中國的名義平均關稅稅率水準經多次調整已降至7.4％的水準，但如果考慮到中國已簽署的20個自貿協定零關稅的安排，中國實際的關稅水準已大大低於名義關稅，但客觀上講仍有進一步降低名義關稅的餘地。在當前貿易順差過高、國內投資消費不足的情況下，大膽自主降低進口關稅，必將對投資消費起到積極的促進作用，同時也彰顯擴大市場開放的決心和勇氣。

其次應鼓勵並支持先進製造設備的進口，尤其是節能環保設備。中國正面臨實現碳達峰和碳中和的艱巨奮鬥目標，大量使用和更新節能設備是工作的重要一環。從現在起就應該努力擴大先進技術設備的進口，努力實現工業企業的轉型升級，促進實體經濟的高品質發展，進一步提高中國出口產品的國際競爭力。

最後應適當放鬆對高端消費品的進口限制政策，大幅降低關稅和消費稅，促進進口的增長，滿足中高端收入家庭的消費需求，這一方面可以達到擴大進口的目的，同時也可以活躍國內市場。相信國內的生產企業絕不會靜觀其變，其溢出效應將體現在國內產品的換擋升級上，實現需求側和供給側的有效互動，對支持和活躍國內市場與消費將產生長期的積極效果。

霍建國強調，總之採取多方面措施適當降低貿易順差是當前宏觀政策調整的積極選項，對內可以活躍刺激投資和消費，對外可以緩解矛盾和壓力，也有助於保證中國進出口貿易持續穩定發展，應該將其納入穩規模優結構政策目標的重要內容之中。