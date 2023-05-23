YouBike微笑單車使用率高，目前新北市共有1760個站點，新北市議員陳偉杰接獲陳情，前後租用同一台車的兩位民眾都因煞車失靈摔倒，但投訴微笑單車卻不理不睬，要求交通局在下一次續約時，應把「維護民眾騎乘安全」的保護條款訂進去，不要讓微笑單車變成危險單車，對此，交通局長鍾鳴時承諾會與微笑單車溝通。

陳偉杰22日在議會質詢指出，同一台車，前後借用的兩位民眾都摔車，騎乘方向不同、民眾也不同，但是都是同一台車，都是煞車有問題，員警製作筆錄也認為是煞車問題，造成一位民眾顏面顱骨斷裂、一位是雙手腕都斷裂。但投訴微笑單車都得到「煞車沒問題 」的回覆。

今年2月也有一位台北市民眾因為騎微笑單車，煞車失靈跌倒受傷。結果微笑單客服也同樣回覆說：「車輛未受損，煞車沒壞！」別說賠醫藥費，甚至連句道歉也沒有。陳偉杰酸稱，微笑單車不知是站點太多還是生意太好，所以對消費者投訴都不大理睬，甚至態度傲慢。

鍾鳴時答詢說，交通局會站在市民立場，如果相關的事證、事故發生的先後順序有一些關聯性，且在微笑單車處置上沒有按照標準作業流程來處理，我們一定會請微笑單車出來面對。

陳偉杰要求交通局，先檢討目前跟微笑單車的契約內容，對於民眾騎乘安全的規定是否足夠與合理，並盡速跟微笑單車反映，將類似的陳情案彙整好，請他們提供完整申訴機制跟合理性，以維護民眾騎乘權益。

鍾鳴時表示，微笑單車現有設備險、場地活動險、騎乘意外險，騎車過程中究竟是個人因素還是車輛問題，現在缺乏一個公正第三方單位能夠有效約束雙方行為，這部分交通局會來研究，並跟各市要有共同作法。