疫情升溫，台中市長盧秀燕23日主持市政會議時指出，目前全國感染新冠病毒的人數增加約3成，台中市也差不多；另包括類流感、腸病毒感染人數都較去年同期或2周前增加，呼籲民眾勤洗手。而有感於疫情升溫，政府祭出接種新冠疫苗鼓勵措施，65歲以上長者接種疫苗，將可獲4劑快篩劑及500元禮券。

台中市長盧秀燕23日主持市政會議時指出，目前全國感染新冠病毒的人數增加約3成，台中市也差不多。(林欣儀攝)

盧秀燕表示，近期包括新冠、流感及腸病毒感染情況都有上升趨勢，其中新冠已進入第四波疫情，近來感染數增加約3成；類流感感染人數比去年增加約6％、就診人數達8245人，因類流感症狀嚴重而急診人數則增加約1％、急診就診人數有607人。

在腸病毒的部分，盧秀燕說，目前台中市沒有重症病例，但因腸病毒停課的學校不少，截至5月19日為止，公私立幼稚園已有12所16班停課，托嬰中心部分至22日已有25家園所34班停課，家長若遇到孩子遭停課，可向社會局或教育局了解臨時收托等服務，也呼籲特別加強勤洗手。

而針對新冠疫情升溫的部分，盧秀燕說，包括65歲以上長者及孕婦、慢性病患要特別注意，有許多民眾詢問是否該再接種疫苗，衛生局建議一年施打一劑疫苗，政府最近也提供疫苗接種獎勵，從5月24日開始，65歲以上長者接種疫苗可獲4劑快篩劑及500元禮券，65歲以下者接種也可獲4劑快篩劑。