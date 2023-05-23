31歲鄭姓男子去年9、11月兩度在高雄後庄火車站旁埋伏夜歸女高中生，趁其不備、直接從後方伸手襲胸，其中一名女學生氣得跑回家拿防狼噴霧、返回現場想要反擊。警方獲報後循線逮獲鄭男，高雄地檢署審酌相關證據，依性騷擾防治法將鄭男起訴。

去年9月2日晚上十點半，鄭男在高雄後庄車站旁遊蕩，利用車站周邊路燈昏暗，躲藏在民昌街暗處，發現一名正要出站的女高中生。色心大起的他一路尾隨，趁女學生不注意，直接從後方用兩手襲胸，摸完立刻狂奔逃逸，女學生氣到直接報警。

去年11月21日晚上9點多，鄭男又故技重施，來到後庄車站旁，眼見一名身穿運動短褲的女高中生走出車站，一路尾隨在後，行經暗處時，又直接從後方襲胸，女學生嚇到根本來不及反應，愣在原地，鄭男也逃之夭夭。

女學生不爽被性騷，直接跑回附近家中，抓起防狼噴霧劑返回現場，想要跟鄭男「輸贏」。女學生擔心許多夜歸的女同學受害，也報警處理。

警方獲報後調閱車站周邊監視器，發現鄭男案發前就在現場附近遊蕩，疑似尋找作案目標。鄭男一度矢口否認知道自己下手的目標未滿18歲。但女學生指控，事發當時身上就穿著校運動服，書包上也有校名，鄭男不可能不知道，因為住後庄車站附近的幾乎都是該校學生。

檢方認為鄭男犯後說明明顯卸責，審酌兩名女學生的指控及相關證據，依性騷擾防治法將鄭男起訴。