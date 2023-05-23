「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」，近日成為兩岸的攻防議題。中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使陳旭今天在《人民日報》撰文稱，民進黨當局聲稱不讓台灣參加世衛大會將導致國際防疫體系「出現缺口」，完全是一個偽命題。自他就任後，已安排台灣專家參加世衛活動100餘次。

陳旭表示，在一個中國原則前提下，中國大陸對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。新冠疫情發生以來，大陸最先邀請台灣專家赴武漢考察，向台灣地區通報新冠疫情超過500次。他就任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使後，同世衛組織秘書處保持密切協調，在符合一個中國原則前提下，安排台灣的衛生專家參加世衛組織技術活動100餘次。

陳旭重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣民進黨當局及個別國家搞涉台提案，圖謀在世衛組織等聯合國機構製造「兩個中國」、「一中一台」，嚴重違反國際法，嚴重背棄有關國家對中國作出的政治承諾，嚴重踐踏國際關係基本準則。

陳旭重申，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際法文件，都明確了中國對台灣的主權。聯大第2758號決議和世衛大會25.1號決議都確認了一個中國原則。「台獨」分裂勢力以及少數國家試圖破壞國際規則、顛覆戰後國際秩序、踐踏中國主權，中國絕不會答應。

陳旭表示，本屆世衛大會再次表明，在涉及各國主權和領土完整能否得到捍衛、聯合國決議和世衛組織規則能否得到遵守、戰後國際秩序能否得到維護的大是大非問題上，絕大多數國家都和中國站在一起，堅決反對任何試圖歪曲、否定和挑戰現行國際體系和國際規則根本的行徑。歷史潮流滾滾向前，不可阻擋。台灣民進黨當局應停止炒作涉台問題的挑釁行徑。