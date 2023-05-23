46歲陳先生痔瘡困擾長達10年，因工作忙碌遲遲未治療，近期實在不適難忍決定就醫，經痔瘡微創雷射手術隔日即可回家，恢復狀況快速、良好；醫師表示，痔瘡盛行率人口達8至9成，好發族群包括長期便秘、大腸激躁症患者、長期站立工作者及懷孕婦女等，有需求都可就醫諮詢。

陳先生是業務員，因有大腸癌家族史特別注意腸道問題，定期大腸鏡檢查，但內、外痔引發的疼痛與異物感仍造成諸多不便。他說，內痔長期結紮，仍不斷復發重覆療程；外痔則愈長愈大，有明顯贅肉異物感。他曾在高速公路開車突然想解便，緊急到幾乎憋不住，當時下定決心一勞永逸，不過和朋友聊起傳統手術傷口大、有明顯疼痛感，至少要休息1周，和跟醫師討論其他方法。

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師方佳偉說，痔瘡微創雷射手術是用微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅3個0.2公分傷口、不太流血；但也提醒，自費手術的方法適用1到3級痔瘡，一旦發展到第4級痔瘡就會增加手術困難，建議及早處理。

陳先生回診表示，他術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，甚至當天跟朋友打麻將5個小時完全沒有不舒服，2周後還能打籃球，恢復之快讓他很意外。

方佳偉指出，臨床觀察確實大多病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發騷癢。

方佳偉說，痔瘡盛行率人口達8到9成，發生原因是肛門或直腸末端的血管曲張及結締組織失去彈性而形成突出物，好發族群包括長期便秘、大腸激躁症患者、長期站立工作者及懷孕婦女等，都可以找大腸直腸科醫師諮詢。