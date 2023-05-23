2021年5月至7月間指揮中心調升疫情警戒至第三級，造成大量民眾收入銳減，北市一名林姓男子經營夾娃娃機店，因政策被迫暫停營業，向房東請求減免房租遭拒，便心生不滿在房子外牆噴漆寫下「拐吞騙錢」、「沒天良」等語，慘被告上法院。台北地院審結，依散布文字誹謗等2罪，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子於2020年11月間向房東租屋，作為夾娃娃機店使用，租期自2021年1月至2023年2月，但因疫情調升至三級警戒，林男被迫暫停營業，便向房東提議減免租金，但房東不願意減租，林男便於2021年5月起不付租金，還在房子外噴漆寫下「永和房東沒天良拐吞騙我錢」、「疫情停業房租一元不降這種房東超有人性」」等語，讓房東氣得控告林男。

台北地院審理時，林男否認犯案，但法官勘驗證據後，認為林男確實因求減租不成感到不滿，做出噴漆留言的行為，且噴字內容提及「疫情停業房租一元不降這種房東超有人性」等語，明顯就是在針對房東，另「沒天良」一詞，依社會一般通念認定為謾罵、攻擊他人人格的意思，「拐吞騙錢」的不實指控，也已侵害房東的社會名聲及形象，酌情後依散布文字誹謗等2罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。