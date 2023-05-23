蔡英文總統今天接見美國僑界代表，肯定僑界一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。並表示，未來，台灣和美國會繼續深化各個領域的夥伴關係，希望僑界先進們繼續和政府一起努力，支持台美關係深化，促進台灣在世界舞台上的能見度。

「羅省中華會館回國訪問團」今天由會館主席、僑務顧問李金生率領，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文指出，上個月，她到友邦貝里斯和瓜地馬拉進行訪問，期間過境美國，深刻感受到洛杉磯僑胞的熱情與團結。感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，也為台灣開拓更寬廣的國際空間。

羅省中華會館歷史悠久，經常透過舉辦活動、倡議，凝聚僑界向心力，在美國洛杉磯是具有指標性意義的僑社，每年元旦與國慶都有舉辦升旗典禮與相關活動。蔡英文肯定會館多年來，為海外僑胞爭取權益，積極倡導治安議題，更在「亞裔歧視」議題上，表達反對立場，獲得僑界及美國主流社會的重視與關注。

在疫情期間，大家集結僑界的力量，組成義工團隊，免費為當地民眾注射疫苗，展現台灣樂於貢獻國際社會的精神。她感謝大家在海外，用具體、踏實的方式，為台灣奔走，推動國民外交。

蔡英文指出，目前台灣與美國在許多方面的合作，也有非常實質的進展。就在上周，台灣和美國已經同步宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，並將在未來幾周內完成簽署。這將是台灣與美國自1979年以來，最全面性的貿易協定，讓台美經貿關係邁向新的里程碑。

她承諾，未來，台灣和美國會繼續深化各個領域的夥伴關係，希望僑界先進們繼續和政府一起努力，支持台美關係深化，促進台灣在世界舞台上的能見度。