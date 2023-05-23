馬陸大軍瘋狂湧出！臉書粉專「黑色豪門企業」昨天（22日）貼出一段影片，數量龐大的馬陸大軍突然出現在路上，把整條馬路覆蓋，且數量越來越多，不停亂竄蠕動，讓人密集恐懼症發作，恐怖畫面讓網友驚呼「要有大地震？」

臉書粉專「黑色豪門企業」昨天發影片，數以萬計的馬陸突然像逃難一樣，跑到地面上把整條馬路蓋住，有些已經被路過的車子輾斃，有些還在爬，且移動速度飛快，地上都是馬陸的噁心畫片曝光後，許多網友都問影片地點在哪，但「黑色豪門企業」目前仍未回應。

而大量馬陸亂竄的異象，不少網友都認為是大地震或是淹水的前兆，紛紛留言：「921之前就是這樣，我有看過比這個更多，是整條馬路上滿滿的，過了三個月就大地震了」、「馬陸有走這麼快的嗎」、「有可能要大地震了」、「不是要淹水就是要地震了，長輩都說可能會有異常天災」。但也有人表示，大量馬陸的出現，可能也與昨天的暴雨有關。