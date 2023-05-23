HeyLED 3D電影屏搭載的聚積驅動晶片具備精準LED電流，可以達到亮度均勻，並能夠於32掃以上設計實現16-bit灰階、4KHz刷新率，從而使得低灰表現佳、色彩漸變平順，讓總體畫面更加細膩真實，進一步提升了電影觀賞的質量。

聚積表示，相較以往傳統電影院是採用DLP放映機，經由反射成像，無法呈現真實顏色，LED電影屏具備自發光顯示特色，能夠達到高對比、高亮度、廣色域、高刷新率，可為觀眾帶來更加細膩的畫面和更加真實的色彩。除此之外，LED電影屏還具備廣視角及全影廳優勢，在視覺錯覺原理之下，能夠營造出無屏幕、無介質的效果，進而達到裸眼3D效果。

時代華影最新的HeyLED電影屏今年一月於洛杉磯Krikorian影院6號影廳正式啟用，此LED電影屏寬10公尺、高5.5公尺，具備好萊塢DCI(Digital Cinema Initiatives)認證。除此之外，HeyLED電影屏採用聚積LED顯示屏驅動晶片，實現了電影屏高對比、高亮度、高動態範圍等需求，讓觀眾欣賞到卓越的3D效果。