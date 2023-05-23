另一方面，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日開展了人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。至此，公開市場已連續13日將逆回購操作維持同一規模，23日並繼續完全對沖到期量。

稍後，人行與大陸財政部還將進行500億元國庫現金定期存款招標，期限1個月，釋放等額流動性。

據路透統計，本周逆回購到期總額100億元，周一至周五每日均為20億元。