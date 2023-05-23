錦鋐企業提案要求國票重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案。錦鋐企業表示，公司股東會乃由全體股東所組成，亦為公司最高決策機關，該案業經股東會依法召開並表決通過，不應僅受制於少數董事反對而忽視全體股東之權益與意見，並請新任董事會成員於討論時應遵守利益迴避原則，而非以解除競業禁止為由而無視公司治理精神。