新浪財經23日報導，盤面上，A股中字頭個股震盪走低，中船漢光跌超9％，中環裝備、中視傳媒跌超5％，中遠海科、中國電研、中儲股份、中國外運等跌逾3％。
A股ChatGPT概念股持續走弱，方直科技、鴻博股份、拓爾思跌超6％，中文線上、湯姆貓、九聯科技、天利科技、榮信文化等跌超4％。A股虛擬電廠概念股開盤調整，萬勝智能跌超10％，迦南智能跌逾8％，大燁智能、萬馬股份、經緯股份、科大智能等紛紛開低。
A股船舶製造股開盤走低，中船科技跌超7％，天海防務、海蘭信、國瑞科技、中國船舶、江龍船艇等跟跌。
另外，A股新冠藥概念股快速拉升，諾泰生物漲近10％，邁威生物、眾生藥業、翰宇藥業、拓新藥業、神州細胞等紛紛走高。A股供銷社概念股異動拉升，天鵝股份漲停，中農聯合、湖南發展、浙農股份跟漲。
A股遊戲股快速反彈，電魂網路直線封板，中青寶、吉比特漲超5％，盛天網絡、愷英網絡等跟漲，消息面上，22日晚間大陸新聞出版署發布5月陸產遊戲的審批情況，共86款遊戲獲批。
另一方面，香港恒指23日開高0.18％，報19,713.46點；恒生科技指數漲0.54％。蔚來漲逾5％，快手漲逾3％，騰訊漲逾1％。快手上市後集團層面首次盈利，並宣布回購計畫。
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