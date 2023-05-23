全友股東提案提出，111年度公司獲利1241萬元，其中本業虧損1.07億元，較前一年度虧損增加，而兩岸租金收入達1.3億元，成為公司獲利主要支柱。惟目前大陸房市下行，大陸房產已充滿變數，租金收入恐受影響。

全友股東提案指出，竹科廠土地1.9411公頃，應充分利用其資產價值，且大樓建築為74年2月8日完工，迄今超過38年，屋齡老舊、維修費用高，建議現有大樓全面改建，出租或出售給具擴廠需求的半導體廠商，將可以提高公司收益、俾利於全體股東權益。

此外，國化高雄廠舊址土地高達5,034.79坪，成本僅有4億元，目前市價至少數十億元，有股東提案提案土示，高雄廠舊址自104年2月高雄市政府完成市地重劃發還土地迄今已逾8年，每年負擔之地價稅及維護支出超過千萬元；現該址已成高雄5G、AIOT新創園區核心地段，具開發之絕佳條件。

利華也有股東提案請股東常會討論出售六堵廠土地案，股東表示，該廠自95年月停產至今已16年，出租收入不佳，有鑑於台北到基隆捷運規劃已定案，建議出售該廠地地。