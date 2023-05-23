苗栗80歲劉姓老婦，日前因左下腹疼痛，至衛福部苗栗醫院外科就醫，主治醫師林雨寧細心診察，診斷為左側復發性腹股溝疝氣，且可徒手復位至腹腔處(非嵌頓型疝氣)。由於患者數十年前曾在他院開過傳統疝氣，林醫師詳細向家屬解說復發性疝氣，選擇傳統疝氣修補術或全腹膜外腹腔鏡疝氣手術優、缺點。經充分溝通說明後，患者於部苗施行全腹膜外腹腔鏡疝氣手術，並於術後第二天順利出院，術後傷口恢復良好。

衛福部苗栗醫院外科林雨寧醫師指出，復發性疝氣的病患，若再次從相同傳統手術途徑進入可能會遇到一些阻礙，增加手術難度與傷口組織的破壞；此時可嘗試全腹膜外腹腔鏡疝氣手術，選擇由後方另一條路進入。

林雨寧說，利用全腹膜外腹腔鏡疝氣手術做疝氣修補，此手術是完全於腹膜外進行，不需進入腹腔內操作，傷口僅開在皮膚表層與腹膜之間，不須深及腹腔，且只會有0.5到1.5公分的3個小傷口，將凸出去的疝氣囊袋拉回復位，在腹壁薄弱或缺損處的地方，補上一塊人工網膜作為加強，達到無張力修補與後方修補的兩大優點，同時減少腸道損傷或是沾黏的風險。

林醫師進一步補充，腹腔鏡疝氣修補手術有不同耗材選擇性如固定釘搭配人工網膜、自黏式立體網膜等，目前有臨床回饋及研究指出，自黏式立體網膜因不需使用釘子固定，有減少術後疼痛不適的優勢。

她說，術前評估病患若有心肺功能不佳無法接受全身麻醉、凝血功能異常有高出血風險、有感染疑慮，不能放人工網膜、無法復位的巨大疝氣，都不適合選擇腹腔鏡疝氣手術。

部苗院長李明輝醫師表示，腹腔鏡(微創)疝氣手術出血量少、疼痛感低、術後恢復期快等特色，都優於傳統手術，但出現疝氣的患者，依症狀不同治療方式也不盡相同，術前應該由外科醫師審慎評估檢查，醫病雙向充分討論與溝通，選擇最適合病患手術方式，以提升醫療照護服務品質與維護病人安全。