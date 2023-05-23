從2010年廣州亞運到原訂2022年延期到今年的杭州亞運，射擊選手田家榛就要參加個人第4屆亞運，決定一切順其自然的她，把每場比賽當成最後一場，希望可以繳出讓自己滿意的成績。

田家榛表示，父親田兆枝是射擊教練，自己從15、16歲開始接觸射擊，可以說自己大半人生都與射擊度過，以自己快40歲的年紀來說，在運動領域已是「大齡選手」，她笑說，雖然射擊算是運動生涯可以拉較長的運動，不過射擊需要視力瞄準靶心，可以感覺的歲月給人體帶來的影響，「因為近視有戴隱形眼鏡，現在盯久了目標，有時會霧掉，不過沒有想過去動雷射手術，就讓身體自然老化吧。」

田家榛並說，雖然心理上因為長期比賽、訓練有點疲倦，也因為家庭因素有引退的想法，但又不甘心自己還沒有過滿意的成績，「2020東京奧運晉級到最終8強決賽，是個人在奧運最佳成績，但是成為決賽第一個被淘汰的選手，也因此收到不少謾罵，或許來個奧運前6，會讓我滿意一點。」

今年上半年經過4場世錦賽、2場國內賽密集賽程，接下來田家榛會先閉關2個月在國內訓練，8月的巴庫世錦賽，是今年亞運前自己最後一場大賽，也攸關巴黎奧運資格，她盡量保持順其自然的心情，不要讓自己過於強求而影響表現，曾在2014仁川亞運團體10米空氣手槍和團隊勇奪銀牌的她開玩笑說：「可能有面亞運金牌或許就是退休的時機了！」