美國總統拜登、共和黨眾議院院長麥卡錫會面，再次就美債上限進行協商，6月1日為最後期限；富邦集團董事長蔡明忠今參加「2023富邦永續大未來論壇」會後受訪時表示，國債問題若未解，這對金融市場而言將會是「核彈級危機」，美國雙方各有堅持，這個危機也不是第一次發生，相信美國是成熟民主國家，一定有方法解決。

蔡明忠進一步指出，台灣距離美國千里之外，台灣看美債問題是霧裡看花，每個國家都有複雜的政治程序，最終要從人民、社會、全球福祉來考慮，台灣最後也無法置身事外。

我國外銷訂單連8黑，台灣今年GDP能否「保2」？蔡明忠指出，電子業存貨還沒有百分百消化，台灣以ICT出口為主，影響很大，大家都期待GDP能否保2，幸好台灣內需產業表現非常好，不僅政府普發現金，還有產險業防疫保單貢獻3000億元理賠，對台灣消費力挹注動能，除善盡社會責任，也對內需稍有貢獻。