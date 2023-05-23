民進黨總統參選人、副總統賴清德先前受訪表示，遺憾看到國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受九二共識、接受一個中國原則；侯陣營第一時間回擊，稱侯從未公開說過。但賴清德還是提出同樣質疑，是否賴陣營給予錯誤訊息？賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，他們認定侯友宜是支持九二共識，國民黨黨綱就有；「除非侯友宜親口說不接受九二共識」。

陳世凱說，國民黨綱（政策綱領）就有「九二共識」，侯友宜是國民黨黨員，也是國民黨提名的總統參選人，且國民黨的前主席馬英九、朱立倫也是提「九二共識」。

媒體追問，蔡英文曾說「尊重九二精神」，侯有曾說「尊重」；陳世凱表示，但是侯友宜要往哪走要說清楚？到底向左？還是向右？這種不合邏輯的說法，結論是侯友宜要自己出來講，並講清楚。

賴清德日前遺憾看到國民黨總統參選人侯友宜接受九二共識、接受一個中國原則，侯陣營回擊，稱侯友宜從未公開說過，賴清德後來反問，如果否認自己沒講過支持九二共識，就請侯友宜表明有沒有支持。侯友宜受訪表示，他反對台獨，反對一國兩制，「我講得非常清楚」。