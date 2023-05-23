鋒面影響，桃竹地區22日降下大雨，挹注水庫集水區。經濟部水利署北區水資源局統計，昨日上午7時至今早7時，預估這波降雨將為石門水庫帶來430萬噸蓄水量，寶山與寶二水庫也有逾330萬噸的蓄水量，桃竹地區供水仍可穩定供應至6月底。

北水局副局長郭耀程指出，自22日上午7時至23日上午7時，桃園石門水庫累積降雨達51.6毫米，蓄水量自6976萬噸提高至7075萬噸，增加了100萬噸蓄水量，預估這波降雨將帶來逾430萬噸水量入流，石門水庫蓄水率將可超過34％。

郭耀程說，再加上日前17至21日的降雨，石門水庫計增加了250萬噸水量，北水局持續與桃園、石門管理處實施農業節水灌溉，這2波降雨預計為石門水庫帶來超過1000萬噸水量，對桃園地區的水情有明顯助益。

郭耀程提到，自22日上午7時至23日上午7時，新竹地區降雨量達93.2毫米，寶山與寶二水庫蓄水量已達2724萬噸，蓄水率達75％，2座水庫蓄水量都已超過70％，預估這次降雨將為新竹帶來330萬噸以上水量，且2座水庫蓄水量有機會達80％以上。

郭耀程說，經北水局預測，桃園與新竹地區的供水仍可穩定提供至6月底，請民眾放心，北水局將持續加強鋒面降雨引水蓄存相關作業，同時加強用水管控，也呼籲民眾共同努力節水，確保水資源穩定使用，順利度過今年旱象。